На Ивано-Франковщине вандалы разбили два памятника Шухевичу

В Ивано-Франковской области с 6 по 8 апреля в селах Княгиничи и Пуков Рогатинского района были разбиты мемориальные доски, установленные в честь главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Об этом сообщили в прокуратуре Ивано-Франковской области, передает "ЛигаБизнесИнформ".

"На месте происшествия изъяты обломки гранитных плит и фрагменты следов обуви. Для всестороннего, объективного и полного расследования уголовного производства создана следственно-оперативная группа, для установления личностей злоумышленников разработан план розыскных действий. Кроме того, чтоб установить предметы, которыми были повреждены памятные знаки, назначены трассологические экспертизы", - заявили в прокуратуре.

Также возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство".

Напомним, 7 апреля в селе Великоселки Каменка-Бугского района Львовской области неизвестные разрушили памятник лидеру ОУН Степану Бандере.

Ранее в селе Воля-Задеревацкая Стрыйского района Львовской области повредили памятник лидеру ОУН Степану Бандере.

Также неизвестные разбили мемориальную доску, посвященную главному командиру УПА Роману Шухевичу на барельефе возле музея на улице Билогорща во Львове (поселок Билогорща).

Также напомним, что в связи с участившимися атаками на памятники в честь лидеров ОУН и УПА львовские националисты объявили награду тому, кто поможет в поимке вандалов.