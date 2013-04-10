Названа причина смерти шести человек на Львовщине

Причиной гибели шести молодых людей во Львовской области стало случайное отравление угарным газом.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря областного прокурора Марьяну Гаевскую сообщает Укринформ.

"Согласно заключению медицинского осмотра о смерти, все шестеро молодых людей в поселке Ивано-Франково на Львовщине отравились угарным газом", - отметила Гаевская.

По ее словам, параллельно продолжается судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить, не употребляли ли погибшие некачественные продукты и напитки. Специалисты также определяют причину утечки угарного газа.

Гаевская добавила, что расследование трагедии проводят органы МВД под процессуальным руководством областной прокуратуры. В ходе следствия уже опрошена часть родственников и свидетелей.

Ранее "Главред" сообщал, что в пгт Ивано-Франково на Львовщине 9 апреля обнаружили тела шести погибших молодых людей, в том числе одной девушки. Компания с разрешения хозяина гуляла в частном доме, где никто не жил. Среди погибших трое были женаты, у двух остались сиротами малые дети.

фото: vremyan.ru