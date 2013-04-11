В Бортничах на станции аэрации прорвало дамбу: работают сотни спасателей

Под Киевом на Бортнической станции аэрации прорвало дамбу, и произошла утечка талых вод с иловых полей, которые не функционируют 10 лет.

На месте происшествия работают около 250 военных и более 300 бойцов МЧС. Они бросают в воду мешки с песком и глиной, чтобы вода не пошла дальше. Таким образом, они спасают размытую дамбу. Мешки им подвозят на машинах. 200 м дороги до дамбы уже подтоплены. Заметим, что чрезвычайная ситуация произошла в среду около 21.00. Спасатели сработали оперативно, передает ТСН.

Представители "Водоканала" уверяют, что ничего страшного не произошло. Мол, талая вода не грозит Киеву, она идет на Бортничи, но до этого населенного пункта - 3 км. Поэтому надеются, что вода туда не доберется.

Сегодня,11 апреля, утром чиновники будут выяснять, почему дамба не остановила такое количество воды.

Ранее председатель экологической комиссии Киевсовета Денис Москаль сообщал, что реконструкция Бортнической станции аэрации обойдется в 1 млрд евро. Ее необходимо реконструировать за средства инвесторов.

Фото; ТСН.