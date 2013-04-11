На Сумщине вандалы разбили памятник жертвам ОУН и обрисовали его свастикой

В Сумской области неизвестные вандалы разрушили таблицы на памятниках жертвам ОУН и УПА.

Об этом сообщили в областной организации Коммунистической партии, передает ТСН.

"В ночь с 10 на 11 апреля 2013 года на Сумщине, в селе Уланово и поселке Шалыгино Глуховского района неизвестные вандалы уничтожили памятные знаки, чтившие людей, которые погибли от рук бандитов из ОУН-УПА в 1945-1953 годах в Западной Украине", - заявили коммунисты.

В Шалыгино была разбита табличка "односельчане, погибшие от рук бандитов на Западной Украине", установленная несколько лет назад.

Сам памятник был разрисован свастиками. В то же время, остались нетронутыми плиты с фамилиями погибших в годы Великой Отечественной войны.

В Уланово неизвестные разбили плиту на памятном камне, посвященном жертвам ОУН и УПА.

Обе плиты были установлены несколько лет назад по инициативе КПУ.

"Это провокация, направленная на то, чтобы снова втянуть коммунистов в "войну памятников" и отвлечь общественность от социально-экономических проблем, которые мы поднимаем", - заявил секретарь обкома КПУ Валерий Сиряченко.

В пресс-службе МВД области сообщили, что происшествие зарегистрировано милицией.

"Проводится проверка", - заявили там.

Милиция пообещала решить, стоит ли начинать уголовное производство, уже по результатам проверки.

Напомним, ранее Компартия восстановила памятник Ленину в Ахтырке, вместо разрушенного группой людей под руководством одного из депутатов Верховной Рады.

Отметим, что ВО "Свобода" выступает за строительство церкви на месте снесенного ее активистами памятника Ленину в Ахтырке.