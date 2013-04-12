ДТП в Севастополе: фура раздавила легковушку, погибли 2 человека

Во вторник, 9 апреля, в Балаклаве (Севастополь) произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

Авария произошла в 12.20. Водитель МАЗа с полуприцепом при затяжного спуске допустил перегрев тормозов, после чего не смог правильно выбрать безопасную скорость. На закруглении дороги грузовик выехал на полосу встречного движения, где перевернулся на легковушку "Шевроле Авео".

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля "Шевроле Авео" погибли на месте происшествия.

Во время ДТП произошла утечка строительного полимерного синтетического материала. Участок утечки был локализован и дезактивирована подразделением ДСУ по чрезвычайным ситуациям. На время проведения работ по эвакуации поврежденных транспортных средств и дезактивации места ДТП нарядами ДПС ГАИ организован объезд транспорта.

Ранее "Главред" сообща, что 7 апреля в Севастополе произошло ДТП. Погиб иностранец, еще четверо граждан другого государства получили ранения. "Тойота Камри" на закруглении дороги и выехала за пределы проезжей части, где врезался в ограждение моста. После этого машина упала в реку.

фото: sai.gov.ua