В деле об убийстве мэра Симеиза появился подозреваемый

Крымские правоохранители установили подозреваемого в убийстве мэра Симеиза Кирилла Костенко и ведут его розыск.

Об этом прокурор Автономной Республики Крым Вячеслав Павлов заявил ZN.UA.

На вопрос, удалось ли раскрыть убийство Костенко по горячими следам, Вячеслав Павлов ответил: "Скажу так: по горячим следам не удалось задержать подозреваемого в совершении убийства. Но работа ведется, и ведется планомерно".

"Есть лицо, которое обоснованно подозревается в совершении убийства поселкового головы Симеиза. Принимаются все меры для установления его местонахождения", - сказал он.

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Прокурор не стал подробно говорить о личности подозреваемого, ссылаясь на тайну следствия, но подтвердил, что основная версия преступления связана с земельной сферой.

"Есть определенные вопросы, которые связаны с принятием решений о выделении земли", - сказал Вячеслав Павлов, отметив, что речь идет о невыполнении Костенко неких обязательств.

Ранее "Главред" сообщал. что утром 26 февраля киллер расстрелял из автомата (ВИДЕО) поселкового главу Симеиза Кирилла Костенко. Убийство произошло рядом со зданием Симеизского поселкового совета. У мэра остались супруга и пятеро детей.

Одной из основных версий следствия убийства Кирилла Костенко была названа профессиональная деятельность погибшего.