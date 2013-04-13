На Житомирщине в пруду утонули два ребенка

В пятницу, 12 апреля, в Житомирской области произошло ЧП – утонули дети пяти и шести лет.

Трагедия произошла в с. Песчаница Овручского района - в местном пруду из-за неосторожного поведения на воде утонули 2 ребенка (2006 и 2007 г.р.).

Их тела были подняты на берег подразделением оперативно-спасательной службы ГосЧС.

Ранее "Главред" сообщал, что в феврале 2013-го в Киеве утонули муж с женой, которые пошли по льду Десенки на другой берег реки и провалились.

фото: obozrevatel.com