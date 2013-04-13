Прокурор намекнул, что мэра Симеиза убили из-за земли

Прокурором АР Крым Вячеслав Павлов считает, что мэра Симеиза Кирилла Костенко могли убить из-за земли, а точнее – за невыполнение обещания по ее выделению.

Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

Прокурор рассказал, что по горячим следам не удалось задержать подозреваемого в совершении убийства. "Но работа ведется, и ведется планомерно", - подчеркнул он.

"Спасибо гражданам, спасибо местным жителям, что откликнулись и оказали содействие правоохранителям. Есть лицо, которое обоснованно подозревается в совершении убийства поселкового головы Симеиза. Принимаются все меры для установления его местонахождения. Все. Больше ничего пока говорить не будем в интересах следствия", - заявил Павлов .

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На уточняющий вопрос о причинах убийства, прокурор заметил, что версия, связанная с земельной сферой, остается основной.

"Конкретизировать не буду. Но есть определенные вопросы, которые связаны с принятием решений о выделении земли", - подчеркнул Павлов. Он также отмел предположение, что расстрел мэра был связан с конкуренцией.

"Думаю, что, скорее всего, это было невыполнение обещанного", - резюмировал прокурор.

Ранее "Главред" сообщал, что утром 26 февраля киллер расстрелял из автомата (ВИДЕО) поселкового главу Симеиза Кирилла Костенко. Убийство произошло рядом со зданием Симеизского поселкового совета. У мэра остались супруга и пятеро детей.

Одной из основных версий следствия убийства Кирилла Костенко была названа профессиональная деятельность погибшего.