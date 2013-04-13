В Крыму сгорел автобус, который вез 28 детей

В пятницу, 12 апреля, в Крыму сгорел автобус Neoplan, который вез 38 человек, 28 из них – были дети.

Пожар возник во время движения автобуса около 20.00 на 82 км автотрассы Симферополь-Феодосия. Пассажиры вышли на улицу из автобуса самостоятельно, еще до прибытия подразделений ГосЧС.

К месту происшествия срочно было направлено отделение пожарно-спасательной службы, мобильно-оперативная группа ГУ ГосЧС в АР Крым и Госавтоинспекция.

Синтетическая внутренняя обшивка автобуса и открытая местность способствовали тому, что огонь быстро распространялся по салону автобуса. К моменту прибытия спасателей транспортное средство был охвачен огнем почти полностью. В 20.29 возгорание в транспортном средстве был ликвидирован. Площадь пожара составила 27 кв.м. Погибших и пострадавших во время пожара обнаружено не было.

Спасатели позаботились о том, чтобы все пассажиры автобуса были отправлены к месту жительства в Феодосию попутным рейсовым автобусом.

Ранее "Главред" сообщал, что в Севастополе произошло ДТП, жертвами которого стали два человека – тяжелый грузовик с прицепом перевернулся на легковушку и раздавил ее.

фото: delfi.ua