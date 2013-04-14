В Бельгии разбился автобус с подростками из Украины и России: есть погибшие

Утром 14 апреля в Бельгии попал в аварию польский автобус, который перевозил подростков из России и Украины.

Об этом со ссылкой на информацию польских дипломатов передает РИА Новости.

Ранее в бельгийских СМИ сообщилии, что на севере Бельгии, по предварительным данным, разбился школьный автобус с подростками 15-17 лет из Польши и Украины.

Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщили агентству в польском консульстве в Брюсселе, полиции пока не известно гражданство погибших и пострадавших.