В Бельгии разбился автобус с детьми из России: подробности аварии

Утром в воскресенье, 14 апреля, в Бельгии недалеко от Антверпена разбился туристический автобус, который перевозил группу подростков из России.

По последним данным, которые приводит МЧС России, в ДТП погибли пять человек - двое польских водителей, экскурсовод и учительница из России, а также один подросток.

Ранения получили 19 человек. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Позже бельгийские власти сообщили имена погибших россиян: экскурсовод Ольга Ашуркова из Санкт-Петербурга, возраст неизвестен, учительница Надежда Дербенцова, 1962 года рождения, а также Илья Кибирев, 1998 года рождения.

Всего в автобусе находились 43 человека. 39 из них - граждане России, в том числе 31 ребенок - в основном, подростки 15-17 лет.

Список туристической группы, которая ехала в автобусе, смотрите здесь

Также сообщалось о том, что на разбившемся автобусе ехали дети из Украины. Данная информация была опровергнута отечественным МИДом. Вместе с тем, эти данные не являются окончательными, украинские дипломаты ожидают подтверждения от местной полиции.

По одной из версий, причиной трагедии стало то, что водитель заснул за рулем. Об этом заявили в полиции, исследовав место происшествия - перед тем, как пробить бетонное ограждение путепровода и сорваться с 6-метровой высоты, он даже не пытался затормозить.

Фото с места катастрофы смотрите здесь

"Как сообщили нам в турагентстве "Бервил", все попавшие в ДТП туристы были из Волгограда, тур был приобретен у петербургского туроператора "Северная жемчужина". Все туристы застрахованы в Московской страховой компании МСК. По данным РСТ, среди погибших — водитель, гид и руководитель группы, которые находились на передних сиденьях автобуса", — сообщила пресс-секретарь Ростуризма Ирина Щеголькова.

Фото: УНН, rtl.be