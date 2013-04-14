Автобус с детьми, который разбился в Бельгии, ехал на фестиваль - СМИ

Автобус с подростками, который разбился в Бельгии, мог перевозить не не туристическую группу, а участников одного из многочисленных фестивалей, которые проходят сейчас в Европе.

Об этом заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал "Главред", 14 апреля в ДТП недалеко от Антверпена разбился автобус, зарегистрированный в Польше. В нем, по предварительной информации, находились дети из Украины и России в возрасте 15-17 лет.

Кроме того, сообщалось, что в результате ДТП погибли пять человек, еще несколько пострадали.

"Я опросила руководителей туроператорских компаний, занимающихся автобусным туризмом, и все они говорят, что смешанных российско-украинских групп, путешествующих по Европе, не бывает. По мнению туроператоров, такой состав участников из России и Украины говорит о том, что, скорее всего, дети ехали на какой-то фестиваль или праздник", - заявила Тюрина, отметив, что "мы продолжаем, со своей стороны, изучать поступающую информацию и связываться со всеми туроператорами, кто хотя бы теоретически мог иметь отношение к этой поездке".

Также стоит отметить, что министерства иностранных дел Украины и России активно выясняют обстоятельства трагедии, а также информацию о пострадавших в этой аварии.