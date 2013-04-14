Опубликованы фото с места крушения автобуса с детьми в Бельгии

В Сети появились фотографии с места катастрофы автобуса с детьми.
На снимках видно, что тяжелый пассажирский автобус пробил ограждение и рухнул с высоты шести метров.
Напомним, по предварительным данным в салоне находилось 42 человека. Погибли, по неподтвержденной информации, пятеро, среди них водитель и воспитатель (якобы - женщина из России).
В МИД Украины и России заявили, что проверяют информацию о происшествии и погибших.
Также выяснилось, что смешанных групп с детьми из России и Украины не набирают, и, следовательно, попавший в катастрофу автобус перевозил участников одного из фестивалей.