Авария автобуса в Бельгии: пятеро погибших, двое из них - дети

Пассажирами автобуса, который попал в катастрофу в Бельгии, были только россияне.

Об этом сообщила пресс-секретарь Ростуризма Ирина Щеголькова, передает РИА Новости.

"Нам известная информация о пятерых погибших — водитель, гид, руководитель группы и двое несовершеннолетних, 17 человек ранены, из них пять в тяжелом состоянии. Такую информацию нам дал бельгийский кризисный центр. По их данным, в автобусе было 43 человека", — сказала Щеголькова.

Также она подчеркнула, что Ростуризм находится на связи с региональной туристической администрацией Волгограда.

Кроме того, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина уточнила, что все попавшие в ДТП туристы — 39 человек, в том числе 31 подросток и восемь взрослых — были из Волгограда.

"Как сообщили нам в турагентстве "Бервил", все попавшие в ДТП туристы были из Волгограда, тур был приобретен у петербургского туроператора "Северная жемчужина". Все туристы застрахованы в Московской страховой компании МСК. По данным РСТ, среди погибших — водитель, гид и руководитель группы, которые находились на передних сиденьях автобуса", — сообщила она.

Пресс-секретарь Ростуризма Щеголькова также подтвердила, что "отправителем данной группы является туристическая компания "Бервил", и все туристы были из Волгограда".

По ее словам, "все туристы застрахованы в компании МСК, сумма страховки составляет 30 тысяч евро".

Напомним, как сообщал "Главред", ДТП с участием автобуса с туристами произошло под Антверпеном в утром 14 апреля. В автобусе находилась группа туристов-подростков в возрасте 15-17 лет.

В первых сообщениях СМИ указывалось, что пассажирами были дети не только из России, но и Украины и Польши.