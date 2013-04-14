В автобусе с детьми, который разбился в Бельгии, украинцев не было

В туристическом автобусе с детьми, который разбился в Бельгии, по предварительной информации, не было граждан Украины.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на и.о. директора департамента информационной политики МИД Украины Евгения Перебийниса.



"По предварительной рабочей информации, которую получил наш консул, граждан Украины среди пострадавших и погибших, и в целом не было. Но мы еще ожидаем официальную информацию от местной полиции", — сказал он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в разбившемся автобусе были подростки из Украины и России.

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Кроме того, по последним данным МЧС России, в результате ДТП погибли четыре человека. По информации ведомства, в автобусе находились 42 человека, в том числе 39 граждан России, из них 31 ребенок.

Среди погибших - учительница из Волгограда 1962 года рождения, сопровождавшая туристическую группу школьников, и трое граждан Польши. Детей среди погибших нет.

В то же время, 12 детей были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. двое из них, по информации РИА Новости, находятся в тяжелом состоянии.

Также в МЧС РФ опубликовали список туристической группы, в которую входили 39 россиян.

В списке значатся: Елена Рябцева 1974 года рождения, Надежда Дербенцева 1962 г.р., Галина Сергеева 1958 г.р., Лариса Кибирева 1973 г.р., Елена Юрьева 1971 г.р., Ирина Роганова 1963 г.р., Светалана Иващенко 1976 г.р., Ольга Новикова 1991 г.р., Иван Грудько 1996 г.р., Владислав Демкин 1996 г.р., Михаил Иванчак 1997 г.р., Илья Кибирев 1998 г.р., Ирина Киреева 1996 г.р., Анастасия Макарова 1997 г.р., Егор Манойлин 1996 г.р., Анжелика Моисеева 1997 г.р., Владислав Муравьев 1996 г.р., Виктория Парфенова 1997 г.р., Максим Парфенов 1995 г.р., Ирина Санкина 1997 г.р., Галина Студеникина 1995 г.р., Анастасия Харютина 1995 г.р., Оксана Юрьева 1995 г.р., Лидия Водолазова 1999 г.р., Милена Козаева 1999 г.р., Денис Кондратович 1999 г.р., Валентин Левченко 1996 г.р., Артем Мельников 1996 г.р., Ирина Мешкова 1999 г.р., Екатерина Новикова 2001 г.р., Денис Роганов 1999 г.р., Владислав Степанов 1998 г.р., Ксения Тюкина 1999 г.р., Ирина Токарева 1999 г.р., Ксения Новикова 1998 г.р., Дарья Цыбульская 1998 г.р., Дмитрий Селин 1996 г.р., Юлия Иващенко 2006 г.р., Данила Иващенко 2001 г.р.

Напомним, туристический автобус с росийскими подростками попал в ДТП возле бельгийского Антверпена утром в воскресенье, 14 апреля.

Ранее сообщалось о пяти погибших в аварии.