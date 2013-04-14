На шахте в Макеевке произошла авария: трое горняков под завалами

В Макеевке на шахте "Чайкино" ГП Макеевуголь произошла авария, судьба троих горняков остается неизвестной.

Авария произошла в воскресенье в 16:59, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщили в пресс-службе Госгорпромнадзора по Донецкой области, авария произошла из-за "газодинамического явления".

"В забое было 9 горняков, шестеро выбрались самостоятельно, судьба троих остается неизвестной", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в декабре 2012 года в Донецкой области в Макеевке на шахте Ясиновская- Глубокая предприятия "Макеевуголь" из-за смертельной травмы погиб шахтер.