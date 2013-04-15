ЧП на двух шахтах Донбасса: есть погибшие

В Донецкой области на двух шахтах произошли аварии.

Так, в городе Кировское на шахте "Комсомолец Донбасса" возник пожар.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, 14 апреля в 15:00 на пересечении монтажного ходка и воздухоподающего штрека, горным мастером с помощью газоанализатора, обнаружено превышение уровня углерода.

С аварийного участка на поверхность был выведен 21 горняк и в 18:25 вызвано подразделение Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля, которые в 23:00 обнаружили очаг пожара и начали тушить пожар.

По состоянию на утро 15 апреля тушение продолжается. К ликвидации пожара привлечены семь отделений горноспасательной службы.

Кроме того, 14 апреля в Макеевке на шахте "Чайкино" на горизонте 1100 м, где работало девять горняков, произошел внезапный выброс горной массы и метана, в результате чего под завалом оказались три горняка. Всего в шахте работало 124 шахтеров, 121 из них был выведен на поверхность, шахта временно не работает.

По состоянию на утро 15 апреля найдено и изъято из-под завала тело одного погибшего горняка, судьба двух горняков неизвестна.

К аварийно-спасательным работам привлечены шесть отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля, которые проводят дегазацию и разбор завала.