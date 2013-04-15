В Винницкой области перевернулся автобус с пассажирами: пострадало 14 человек

В ночь на 15 апреля, в Винницкой области перевернулся рейсовый автобус с пассажирами. В результате ДТП пострадало 14 человек.

Как сообщали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, авария произошла в 1:15 ночи вблизи села Райгород, на 459 км автодороги Львов-Тернополь-Кировоград-Знаменка.

Автобус Mercedes 0350, в котором находилось 25 пассажиров и 2 водителя, выполнял рейс по заказу из Закарпатской в Днепропетровскую область.

По выводам правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП, 14 человек с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы. Идет расследование.

Напомним, 14 апреля, в Бельгии недалеко от Антверпена разбился туристический автобус, который перевозил группу подростков из России.



По последним данным, которые приводит МЧС России, в ДТП погибли пять человек - двое польских водителей, экскурсовод и учительница из России, а также один подросток.