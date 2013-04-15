ДТП на Львовщине: легковушка протаранила фуру, пострадали пять человек

В воскресенье, 14 апреля, во Львовской области произошло ДТП, в котором травмы получили пять человек.

Авария произошла около 15.00, на 12-м километре Западного обвода Львова, когда на перекрестке неравнозначных дорог, произошло столкновение грузовика Volvo с полуприцепом и легковушки Daewoo Lanos.

В результате ДТП четверо пассажиров и водитель Lanos получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения Львова.

Ранее "Главред" сообщал, что Бродовском районе Львовской области столкнулись рейсовый автобус и грузовик – погибли пять человек.

фото: sai.gov.ua