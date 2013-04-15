Опубликовано фото ДТП на Виннитчине, где пострадали 14 человек

Госавтоинспекция МВД опубликовала фото ДТП на Виннитчине, где пострадали 14 человек.

Напомним, в ночь на 15 апреля в Винницкой области перевернулся автобус с пассажирами. Авария произошла в 1:15 ночи вблизи села Райгород, на 459 км автодороги Львов-Тернополь-Кировоград-Знаменка.

Автобус Mercedes 0350, в котором находилось 25 пассажиров и 2 водителя, выполнял рейс по заказу из Закарпатья в Днепропетровскую область.

По выводам правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП, 14 человек с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы. Идет расследование.

фото: sai.gov.ua