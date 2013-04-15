На Донбассе рухнул трехэтажный жилой дом, опубликовано видео

В воскресенье, 14 апреля, в Константиновке Донецкой области из-за внезапного проседания грунта рухнул дом. В трехэтажном здании упала стена и межэтажные перекрытия.

Обошлось без жертв, однако обломки перекрытий упали на жильцов 20-й квартиры, травмировав их, сообщает donbass.ua.

В травматологию 5-й горбольницы попали 89-летняя Мария Быстрова и 68-летний Иван Рыженков. Состояние пострадавших, по словам заведующего отделением Игоря Боброва, оценивают удовлетворительным.

"Пожилые люди пережили шок от потери квартиры, им от этого вдвойне тяжелее, - объяснил Игорь Владимирович. - Ивана Ивановича мы госпитализировали, а Марию Дмитриевну, обследовав, перевели на амбулаторное лечение".

Полностью уничтоженными оказались пять квартир во втором подъезде: № 17, 18, 19, 20 и 26-я. Две квартиры (№23 и 11) были частично разрушены.

В ходе "обезвреживания" опасно накренившихся конструктивных элементов спасатели вынужденно обрушили остатки ещё семи квартир.

Ранее "Главред" сообщал, что в феврале в Ужгороде произошло похожее ЧП. На улице Пестеля рухнула стена двухэтажного дома (ФОТО, ВИДЕО).

фото: donbass.ua, видео: youtube.com