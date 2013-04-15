В Мариуполе банда школьниц избила и чуть не повесила на шарфе девочку

В Мариуполе Донецкой области едва не произошла трагедия – несколько 9-классниц сначала избили, а потом попытались повесить на шарфе еще одну девочку.

При этом они снимали на видео побои и угрозы своей жертве, сообщает местный сайт 0629.com.ua.

Подруга семьи пострадавшей 15-летней Леры, Ирина рассказала, что девятиклассницы в течение двух лет избивали девочку и отбирали у нее деньги: "Они подкарауливали Леру, когда та шла в магазин, избивали, и она отдавала им все. А маме говорила, что потеряла - настолько была запугана! Семья живет, перебиваясь с копейки на копейку - у Леры еще есть младший брат, он очень болен, инвалид".

История могла долго оставаться тайной, если бы не случайность - парень одной из девушек-хулиганок потерял мобильный телефон. Его отыскали мариупольцы и позвонили его маме. Та решила пересмотреть видео в телефоне сына.

Как рассказал активист Дмитрий Пуговкин (он сейчас помогает Ирине написать заявление в прокуратуру – Ред.), - мама парня пошла с этим видео сразу к директору 43-й школы. Но там ей порекомендовали не поднимать шумиху и удалить видео.

Сейчас семья Леры переехала в другую область. О страшных днях девочка предпочитает не вспоминать. А друзья семьи желают восстановить справедливость, ведь, уверены они, эта группа девятиклассников терроризировала не только Леру.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Мариуполя, соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч.2 ст. 127 (пытки, то есть умышленное причинение сильной физической боли или физического или морального страдания путем нанесения побоев, мучений или других насильственных действий, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, которая предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

Ранее "Главред" сообщал, что в марте 2013-го Мариуполе на дереве был найден повешенным 13-летний мальчик.

фото, видео: youtube.com