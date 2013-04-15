На Ровенщине школьник с пистолетом ограбил почтовое отделение

В Кузнецовске Ровенской области одиннадцатиклассник одной из местных школ, угрожая газовым пистолетом, ограбил почтовое отделение.

Об этом со ссылкой на начальника сектора связей с общественностью УМВД в области Тамару Лысенко сообщает Укринформ.

"Парень в маске зашел в помещение, когда там не было посетителей, и, угрожая газовым пистолетом, заставил двух работников отдать все деньги из и сбежал", - сказала Лысенко.

По ее словам, "добыча" грабителя составила 2795 грн. Пока правоохранители разыскивали злоумышленника, он за сутки успел израсходовать всю сумму, в частности, приобрел куртку из кожзаменителя.

Правоохранители выяснили, что школьник готовился к нападению в течение месяца, а пистолет он одолжил у своего товарища.

Ранее "Главред" сообщал, что в Крыму мужчина зашел в банковское отделение и потребовал отдать ему деньги из кассы и пошел раздавать их прохожим.