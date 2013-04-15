На шахте "Чайкино" обнаружено тело третьего горняка

В понедельник, 15 февраля, в Донецкой области во время поисково-спасательной операции на шахте "Чайкино" госпредприятия "Макеевуголь" бойцы горноспасательной службы обнаружили тело третьего погибшего шахтера, погибшего в время выброса лавы.

Об этом рассказал технический инспектор труда Укруглепрофсоюза при Макеевском теркоме Андриан Топалов, сообщает сайт ПРУП Украины.

Сейчас бойцы ВГСО высвобождают погибшего 41-летнего горняка от обрушившегося угля, из-за периодически повышающейся концентрации метана все работы ведутся вручную.

"После того, как тело проходчика будет поднято на-гора, нормализирована газовая обстановка в аварийной выработке экспертная комиссия приступит к ее обследованию, чтобы выяснить точную причину трагедии. Расследование будет проходить с участием экспертов ведущих угольных институтов Донбасса, - рассказал Топалов. – Только после полученных результатов можно будет говорить, стало ли причиной аварии стихийное газодинамическое явление или человеческий фактор".

Ранее "Главред" сообщал, что 14 апреля, в 16.57 на шахте "Чайкино" ГП "Макеевуголь" в монтажном ходке 1 восточной разгрузочной лавы пласта m3 произошел внезапный выброс угля и газа. Углем завалило около 12 метров выработки в тупике забоя, где находились три шахтера. Еще 6 горняков находились на протяжении выработки, они успели включиться в самоспасатели, выйти на свежую струю и подняться на поверхность.

В ходе поисково-спасательной операции сегодня утром горноспасатели обнаружили тела застигнутых выбросом машиниста горновыемочных машин 1975 года рождения и горного мастера 1965 года рождения, к сожалению, без признаков жизни. Их тела уже подняты на поверхность.

фото: prupu.org