Из-за ураганного ветра Ялта и Севастополь остались без электричества

Из-за ураганного ветра многие города Крыма остались без электричества.

Об этом сообщает УНИАН.

Энергоснабжение Севастополя было прервано полностью. Как сообщили в "Севастопольэнерго", из-за сильного ветра отключились две линии, которые обеспечивали электроэнергией весь Крымский полуостров.

"В связи с этими событиями Крымской энергосистемой была введена специальная автоматика отключения нагрузки и специальные графики аварийных отключений, в результате чего электроснабжение Севастополя прекращено", - объяснили энергетики.

При этом они заверили, что принимают все возможные меры для возобновления подачи электроэнергии.

"В настоящее время принимаются меры по восстановлению энергоснабжения наиболее важных потребителей: больницы, гидроузлы, другие объекты жизнеобеспечения города", - подчеркнули в "Севастопольэнерго".

Также о проблемах с электричеством сообщили жители Симферополя и Ялты.

Напомним, ранее украинские синоптики объявили штормовое предупреждение для южных областей и предупредили, что такая погода на сохранится до 17 апреля.