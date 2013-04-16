В центре Тернополя обнаружена 100-килограммовая бомба, опубликовано видео

Во вторник, 16 апреля, в центре Тернополя была обнаружена 100-килограммовая авиабомба, времен Второй мировой войны, разлет осколков которой составляет до 1000 метров

Ее нашли во время строительных работ вблизи недостроенной библиотеки на улице Шептицкого, сообщает "Погляд".

Снаряд времен Второй мировой войны пролежал в земле более 60 лет. Обнаружили его на строительстве.

Группа пиротехников осмотрела бомбу на возможность транспортировки для дальнейшей ликвидации. Ввиду возможной опасности было принято решение взрывать бомбу на месте. Поскольку взрывная волна бомбы составляет до 100 метров и разлет осколков - до 1000, для безопасного подрыва спасатели используют не менее 2 тонн песка и глины.

Сейчас улица Шептицкого перекрыта правоохранителями. Люди из жилого дома, а также админзданий, расположенных рядом с опасной находкой, были эвакуированы. Планируется, что осмотр бомбы продлится до двух часов, - сообщает ТВ-4.

Местные СМИ также сообщают, что это советская авиабомба с маркировкой ФАБ-100. ФАБ-100 означает - фугасная авиационная бомба весом 100 килограммов.

Ранее "Главред" сообщал, что в Сарнах Ровенской области была обнаружена 250-килограммовая бомба. Для ее обезвреживания пришлось эвакуировать половину жителей 30-тысячного города.

Фото, видео: youtube.com