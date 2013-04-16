ДТП в Днепропетровске: водитель "Таврии" сгорел живьем

В Днепропетровске произошло очередное жуткое ДТП. Наглый водитель внедорожника Land Cruiser на большой скорости водитель мчал по улице и не заметил "Таврию", которая в крайней левой полосе как раз готовилась к развороту.

От удара малолитражку отбросило на припаркованный на обочине грузовик. Бензобак легковушки лопнул, из него вылился бензин, который мгновенно вспыхнул, сообщает ТСН.

Машина сгорела за считанные секунды, а попытки погасить пламя автомобильными огнетушителями были напрасны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жуткое ДТП в Днепропетровске: все подробности

Водитель "Таврии" выбраться из машины не смог. От удара заклинило двери. 27-летний мужчина сгорел заживо.

Ранее "Главред" сообщал, что в Днепропетровской области произошло похожее ДТП, вследствие которого погибли водители КамАЗа и Mitsubishi Pajero – они сгорели заживо.

фото, видео: tsn.ua