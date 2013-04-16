ДТП в Днепропетровске: водитель "Таврии" сгорел живьем

Аварию уcтроил невнимательный водитель джипа Toyota Land Cruiser
В Днепропетровске произошло очередное жуткое ДТП. Наглый водитель внедорожника Land Cruiser на большой скорости водитель мчал по улице и не заметил "Таврию", которая в крайней левой полосе как раз готовилась к развороту.
От удара малолитражку отбросило на припаркованный на обочине грузовик. Бензобак легковушки лопнул, из него вылился бензин, который мгновенно вспыхнул, сообщает ТСН.
Машина сгорела за считанные секунды, а попытки погасить пламя автомобильными огнетушителями были напрасны.
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Водитель "Таврии" выбраться из машины не смог. От удара заклинило двери. 27-летний мужчина сгорел заживо.
Ранее "Главред" сообщал, что в Днепропетровской области произошло похожее ДТП, вследствие которого погибли водители КамАЗа и Mitsubishi Pajero – они сгорели заживо.
фото, видео: tsn.ua