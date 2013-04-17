В МВД рассказали о "черных пятнах" расследования убийства харьковского судьи

Новый начальник Главного управления МВДУ в Харьковской области генерал-майор милиции Олег Демченко заявил, что в расследовании убийства судьи Фрунзенского райсуда Владимира Трофимова и его семьи были допущены ошибки.

Об этом он заяви в интервью газете "Время".

"Я выезжал на место этого трагического происшествия. Конечно, через много дней после случившегося. Но каждое преступление оставляет свой след. И его нужно увидеть. При изучении материалов расследования в этой истории стало видно много "черных пятен", на которые я как новый человек сразу обратил внимание", - рассказал генерал.

По его словам, сейчас обновлена следственно-оперативная группа, работающая по этому делу.

Отвечая на вопрос, много ли было допущено ошибок, Демченко заметил: "Не хотелось бы сейчас это обсуждать".

"Вообще, при каждом изучении дела свежим взглядом появляется иное видение. Но, если хотите… Да, были ошибки. Были некоторые вещи, ряд моментов, на которые, к сожалению, не обратили внимания. Подготовлен новый комплекс оперативно-розыскных мероприятий", - резюмировал глава харьковской милиции.

Ранее "Главред" сообщал, что 15 декабря 2012 года в своей квартире были найдены обезглавленными харьковский судья Владимир Трофимов и члены его семьи. Харьковская милиция пообещала солидное вознаграждение тому, кто окажет помощь в раскрытии громкого преступления: 200 тыс. грн.

фото: segodnya.ua