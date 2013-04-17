В Кривом Роге погиб солдат-срочник, еще двое травмированы

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог на территории воинской части при выполнении ремонтных работ произошел несчастный случай, в результате которого погиб солдат срочной службы, еще 2 солдата получили травмы.

Как рассказал прокурор по надзору за соблюдением законов в военной сфере прокуратуры Южного региона Роман Грищенко, несчастный случай произошел во вторник в результате падения гидравлического подъемника с высоты второго этажа во время выполнения ремонтных работ на крыше здания, пишет Интерфакс-Украина.

Один из солдат, 1990 г. р. получил травмы, от которых скончался, еще двое солдат срочной службы были госпитализированы.

"Я встречался с солдатами. Их состояние удовлетворительное. Офицер, который руководил работами, признал свою вину. Сведения внесены в Единый реестр до судебных расследований, открыто уголовное производство по ч.2 ст.425. Ведется следствие", - сказал Грищенко

По его словам назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, техническая, и комплексная. Погибший солдат будет похоронен в четверг в Николаеве.

Напомним, в январе в воинской части в городе Очаков Николаевской области повесился солдат. По предварительной версии, 25-летний военнослужащий совершил самоубийство. Медицинский эксперт осмотрел умершего и не обнаружил признаков насильственной смерти.