Мэра Мелитополя с двумя заместителями обвиняют в организации банды

В Запорожской области мэр Мелитополя и два его заместителя обвиняются Генпрокуратурой в вымогательстве взяток, передает "Сегодня".

"Завершено досудебное расследование, ликвидирована группировка, в состав которой входили 5 человек, среди них были мелитопольский городской голова и два его заместителя", — заявил замначальника Управления надзора за соблюдением законов ГПУ Станислав Туровский.

По его словам, чиновники два года, в 2011-м и 2012-м, вымогали и получали взятки от начальников автопредприятий, которые занимались пассажирскими перевозками в Мелитополе.

"Общая сумма взяток – более 1,5 млн грн, подозреваемым предоставлен доступ к материалам дела для ознакомления, имущество фигурантов арестовано", — сказал Туровский.

В прокуратуре также отметили, что чиновникам готовятся обвинить по пяти статьям Уголовного Кодекса: кроме взяток, также в "заведомо ложные показания во время досудебного следствия", "использование заведомо поддельных документов".

Правоохранители сообщили, что мэр и его команда попали под подозрение, когда в МВД органы с жалобой на поборы обратился один из крупнейших мелитопольских перевозчиков.

Мэр Мелитополя Сергей Вальтер сейчас отстранен от работы, он на больничном. Пока вопрос о перевыборах не поднимался.

По словам градоначальника, взяточничеством он не занимался, а обвинениями его пытаются выжить с должности, однако не смог назвать имена тех, кто может стоять за скандалом.

"Какие взятки? О чем вы говорите? Перевозчики, согласно подписанным договоренностям, сами оказывали благотворительную помощь на благоустройство города. Все деньги проходили с помощью благотворительного фонда. Незаконно с перевозчиков и 20 копеек никто не брал!", - заявил Вальтер.

Также он добавил, что он уже далеко не первый мэр, который попадает под такой "обстрел" недоброжелателей – за последних два года на взятках от 6 до 130 тысяч грн задерживали мэров в Донецкой, Одесской и Луганской областях.