В Киеве машина сбила на тротуаре беременную женщину

Автомобиль Opel Vectra выехал на тротуар и сбил беременную женщину.
В Киеве автомобиль Opel Vectra, за рулем которого была женщина, выехал на тротуар и сбил беременную женщину.
Об этом сообщает УНИАН.
Иномарка остановилась только после удара о стену пятиэтажного жилого дома.
Спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия, обнаружили женщину, лежащую под автомобилем с открытым переломом ноги.
Пострадавшая – на шестом месяце беременности.
Спасатели с помощью бензореза освободили ногу женщины, которая застряла в бампере, и передали медикам, которые госпитализировали ее.
На месте также была оказана помощь водителю и пассажиру, которые во время ДТП ударились о лобовое стекло.
Причины аварии устанавливаются.