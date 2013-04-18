В Киеве машина сбила на тротуаре беременную женщину

В Киеве автомобиль Opel Vectra, за рулем которого была женщина, выехал на тротуар и сбил беременную женщину.

Об этом сообщает УНИАН.

Иномарка остановилась только после удара о стену пятиэтажного жилого дома.

Спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия, обнаружили женщину, лежащую под автомобилем с открытым переломом ноги.

Пострадавшая – на шестом месяце беременности.

Спасатели с помощью бензореза освободили ногу женщины, которая застряла в бампере, и передали медикам, которые госпитализировали ее.

На месте также была оказана помощь водителю и пассажиру, которые во время ДТП ударились о лобовое стекло.

Причины аварии устанавливаются.