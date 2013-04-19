В Запорожье пьяный водитель на Toyota снес остановку и киоск

В Запорожье, в ночь на 19 апреля, автомобиль Toyota на большой скорости врезался в остановку общественного транспорта и стоявший на ней киоск на ул. Мира. По счастливой случайности, обошлось без жертв.

Об этом сообщили в областном управлении ГАИ.

"Благодаря тому, что авария произошла за несколько минут до полуночи, обошлось без жертв. Иначе Toyota, который на большой скорости снес остановку и раздавил ларек, мог стать причиной гибели и увечий не одного десятка людей", – отметили в ГАИ.

По словам продавщицы киоска, она вышла на улицу за минуту до страшной аварии. Водитель джипа также не пострадал – сработали подушки безопасности.

По предварительным данным, на момент совершения ДТП водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 20 марта в Днепропетровске BMW столкнулся с джипом, вылетел на остановку и раздавил четырех человек.