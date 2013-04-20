В смертельном ДТП в России пострадали украинцы

В России, вблизи города Брянска произошло ДТП. Два человека погибли и еще восемь получили травмы. Среди пострадавших есть украинцы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Брянска, передает УНН.

"На 361-м километре автодороги "Украина" автомобиль Opel Zafira, на котором передвигались граждане Таджикистана, столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором ехали граждане Украины.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм погибли на месте, а водитель и семь пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по предварительным данным, причиной аварии стал выезд Opel на встречную полосу.