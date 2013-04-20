МИД уточнил число украинцев, пострадавших в крупном ДТП в России

МИД уточнил количество украинцев, пострадавших вследствие смертельного ДТП под Брянском.

Вследствие аварии микроавтобуса Mercedes Sprinter на 361 километре автотрассы "Украина" под Брянском пострадало восемь, а не семь граждан Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"В ДТП пострадало восемь украинцев. С травмами легкой и средней тяжести семеро из них госпитализированы в областную больницу Брянска и один - в четвертую городскую больницу", - уточнили в МИД.

Как сообщалось раньше, семеро украинцев были госпитализированы вследствие дорожно-транспортного происшествия на 361-м километре автодороги "Украина" в Брянской области России.

По предварительным данным, автомобиль Opel Zafira выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter украинской регистрации.