Женщина-водитель стала виновницей ДТП на Харьковщине: трое погибших

На Харьковщине 3 человека погибли в результате столкновения 3 легковых автомобилей в Дергачевском районе.

По информации пресс-службы областного управления ГАИ, авария произошла сегодня утром на 477 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский около села Лагерное.

51-летняя женщина-водитель автомобиля Renault Logan не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилями Toyota Corolla, которым управлял 64-летний водитель, и Toyota RAV4, под управлением 53-летнего водителя.

В результате аварии от полученных травм погибли водитель автомобиля Renault, пассажирка и водитель автомобиля Toyota Corolla.

По факту ДТП проводится расследование.

Напомним, сегодня на трассе "Украина" под Брянском произошло смертельное ДТП. В результате аварии пострадали восемь украинцев.