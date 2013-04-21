Свидетели ДТП на Черкасчине рассказали, что пьяный милиционер задавил спортсмена

В субботу, 20 апреля, вечером в Смеле Черкасской области произошло ДТП, во время которого милиционер сбил насмерть пешехода.

Трагедия произошла около 20.45, когда водитель Mitsubishi Lancer совершил наезд на пешехода, переходившего который в неустановленном месте дорогу, сообщает УНН.

В результате ДТП 29-летний пешеход получил смертельную травму.

В ходе проверки оказалось, что за рулем находился старший прапорщик милиции, помощник дежурной части Смелянского ГО УМВД в Черкасской области.

У водителя взята кровь для проверки на наличие алкоголя. Обстоятельства ДТП выясняет прокуратура.

Свидетели ДТП рассказали на "Смелянском форуме", что погибший якобы был спортсменом-бегуном. "А "Лансер" летел, как бешенный, ибо машина остановилась за метро 70-100 за трупом (а ещё нужно учесть, что при ударе человек пролетел прилично)", - написал пользователь форума Master Fich.

"А ещё интересная картина - у "Лансера" водительская фара разбита в дребезги была - поэтому думаю, что человек перебегал дорогу, а не бежал вдоль. Слышал ещё, что "Лансером" под алкоголем управляли", - добавил свидетель.

Ранее "Главред" сообщал, что 2 апреля в Одессе произошло резонансное ДТП. Пьяный милиционер на "Митсубиси Галант" врезался в УАЗик-"таблетку" с сотрудниками "Беркута".