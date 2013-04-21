На Ровенщине сгорел автомобиль – двухлетний ребенок получил 90% ожогов

В субботу, 20 апреля, в Заричненском районе Ровенской области произошло ЧП – загорелась легковушка ВАЗ-2107, из-за чего ожоги получили три человека.

Трагедия произошла около 16.00 в поле возле села Вовчицы. Из-за короткого замыкания электропроводки произошло возгорание легкового автомобиля ВАЗ-2107.

В результате пожара пострадали 3 человека, из них ребенок 2011-го года рождения, который в тяжелом состоянии с ожогами 90 процентов дыхательных путей был госпитализирован в ожоговый центр Ровенской облбольницы.

Ранее "Главред" сообщал, что в Днепропетровске произошло ДТП, в результате которого водитель сгорел заживо в своей "Таврии".

фото: vologda-portal.ru