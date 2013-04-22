ДТП на Тернопольщине: ВАЗ врезался в автобус с детьми, погибли 3 человека

В ночь на понедельник, 22 апреля, в Тернопольской области произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.

Трагедия произошла в 1:45 возле с. Колодное Збаражского района, на автодороге Тернополь-Кременец, когда водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус Mercedes- 404, выполнявший рейс по заказу из Черновцов в Киев.

В автобусе находились 2 водителя, 39 пассажиров, в том числе 30 детей. В результате ДТП погибли 3 человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля.

На месте происшествия работала оперативная группа управления ГСЧС в Тернопольской области.

Ранее "Главред" сообщал, что в Забаржском районе Тернопольской области произошло ДТП - водитель такси ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в дерево – погибли два человека.