Из Лукьяновского СИЗО впервые за 100 лет сбежал заключенный

Из Лукьяновского СИЗО, расположенного в Киеве, впервые за 100 лет сбежал заключенный.

Об этом журналист Константин Стогний сообщил на своей страничке в Facebook.

"Охрана Лукьяновки всегда гордилась тем, что практически невозможно сбежать. Говорят, в истории был только один факт удачного побега. Это удалось революционеру Кибальчичу, чуть ли ни сто лет назад", - написал журналист.

"А теперь, во время утренней поверки, не досчитались заключенного в хозблоке", - добавил он.

Кроме того, Стогний сообщил, что заключенный, отсутствие которого было обнаружено, был осужден Богуславским райсудом Киевской области ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины к 5 годам лишения свободы.

Ранее "Главред" сообщал, что из колонии № 81 в поселке Стрижавка, Винницкой области, сбежал 49-летний осужденный.

фото: liga.net