На Одесчине у нардепа-регионала украли 1500 долларов

Нардеп от "Батькивщины" Геннадий Москаль сообщил, что две недели назад в Одесской области у нардепа из фракции ПР Антона Киссе из машины украли 1500 долларов.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook .

"В оперативной информации от МВД за 8 апреля зарегистрирован любопытный факт - в с.Маяки Беляевского района Одесской области в милицию обратился народный депутат Антон Киссе, член фракции Партии регионов", - сообщил Москаль.

"Он заявил, что на улице неизвестные похитили из его автомобиля "Тойота" барсетку, в которой находилось полторы тысячи долларов США. Воров не нашли", - подчеркнул он.

В пресс-службе МВД Одесской области подтвердили, что инцидент с народным депутатом имел место, однако точную сумму похищенного назвать затруднились.

Ранее "Главред" сообщал, что на Закарпатье произошел еще один инцидент с участием регионала – четверо неизвестных в масках избили Василия Якубца, сломали ему ногу, а заодно искорежили его джип (ФОТО).

фото: dumskaya.net