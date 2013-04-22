Подробности бегства из Лукьяновского СИЗО: заключенный уже задержан

Заключенный, ранее сбежавший из Лукьяновского СИЗО, уже задержан на территории Киевской области.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на помощника председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Игоря Андрушко.

"В воскресенье в 19:50 беглеца задержали на железнодорожном вокзале в Мироновке Киевской области и вернули в учреждение", - сказал он.

По информации тюремщиков, мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы за угон автотранспорта.

Также в Пенитенциарной службе раскрыли некоторые подробности побега. Оказалось, что заключенный сбежал в субботу, 20 апреля.

Сначала он смог сбежать через крышу здания, после чего перелез через ограждение.

Материалы по данному факту переданы в прокуратуру. Проводится служебная проверка.

Напомним, ранее о побеге сообщил журналист Константин Стогний.

По его словам, это был первый побег из Лукьяновского СИЗО чуть ли не за сто последних лет.