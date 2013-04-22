В Кременчуге столкнулись пять автомобилей

22 апреля, на Полтавщине в городе Кременчуг произошло ДТП с участием 5 автомобилей различных марок (4 автомобиля марки "Hyundai" и 1 - "Daewoo").

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Полтавской области.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГАИ города Кременчуг.

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В результате ДТП никто не пострадал. Предварительная причина происшествия - несоблюдение водителями безопасной дистанции во время движения.

Сотрудники милиции проводят проверку.

Напомним, 22 апреля, возле с. Колодное Збаражского района, на автодороге Тернополь-Кременец, произошло крупное ДТП. Водитель ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, где врезался в автобус Mercedes- 404, выполнявший рейс по заказу из Черновцов в Киев.



В автобусе находились 2 водителя, 39 пассажиров, в том числе 30 детей. В результате ДТП погибли 3 человека - водитель и пассажиры легкового автомобиля.