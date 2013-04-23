В Одессе милиция задержала банду вооруженных грабителей

В центре Одессы, 22 апреля, на оживленном перекрестке началась стрельба.

Как впоследствии выяснилось, так правоохранители задерживали банду грабителей. Четверо мужчин как раз напали на инкассаторскую машину. Преступники оказались вооруженными и применили оружие, передает ТСН.

Нападение на инкассаторов произошло возле остановки общественного транспорта по улице Сегедской. Четверо неизвестных подбежали к машине инкассаторов, один из них выстрелил в лицо водителю.

Нападающие хорошо подготовились. На свое авто нацепили поддельные номера и припарковали автомобиль неподалеку лотерейного киоска, куда подъехала инкассаторская машина.

Однако, ранив инкассатора, грабители даже не успели забрать деньги. Через несколько секунд на них напал целый отряд милиционеров. Как удалось выяснить, за грабителями правоохранители следили еще до нападения.

Троих нападавших задержали фактически сразу. Четвертый - вооруженный травматическим пистолетом - отстреливаясь пробежал несколько километров. Поймать его правоохранителям удалось лишь возле парка Победы.

"За ним была погоня. Он был дважды ранен в спину, при этом была кровь, рядом были люди, прохожие, все это было у нас на глазах... поехали машины на красный свет", - вспомнила продавщица Вероника Александрова.

Всех четырех задержанных доставили в изолятор временного содержания. Водитель инкассаторской машины, на которого напали, находится в больнице. Милиция изъяла все лотерейные билеты и деньги, что были в инкассаторской машине, и которые так и не удалось выкрасть нападающим.

фото; видео: ТСН.