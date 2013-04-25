На Закарпатье задержаны подозреваемые в избиении регионала

На Закарпатье милиция задержала подозреваемых в нападении на советника губернатора, регионала Александра Лабойко. Это произошло в одном из населенных пунктов Иршавского района.

Об этом со ссылкой на источник в облуправлении МВД сообщает Укринформ.

"В одном из населенных пунктов Иршавского района оперативники задержали нескольких молодых людей, подозреваемых в нападении на депутата Хустского райсовета, помощника председателя Закарпатской облгосадминистрации", - проинформировал источник.

Во время обыска дома у одного из подозреваемых были найдены маски и бейсбольные биты, которыми, вероятно, и избили Лабойко.

Ранее "Главред" сообщал что 21 апреля возле Хуста был избит депутат райсовета от ПР Лабойко, которому сломали ногу, а также искорежили машину.

По неофициальной информации, губернатор Александр Ледида продвигает Якубца на пост главы Хустской РГА. Однако, по некоторой информации, у Якубца в "лихие 90-е" были проблемы с законом.