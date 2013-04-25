В "Борисполе" ищут бомбу, из аэропорта эвакуированы пассажиры

В аэропорт "Борисполь" поступило анонимное телефонное сообщение о заминировании - пассажиры были эвакуированы.

Об этом со ссылкой на страничку аэропорта в Twitter сообщает "Украинская правда".

"Поступило анонимное телефонное сообщение о минировании аэропорта. Пассажиров эвакуировали, проводится проверка терминалов", - говорится в сообщении.

"Пассажиры из нережимной зоны эвакуированы на улицу, из режимной - на перроны. Продолжается проверка терминалов", - заявили в аэропорту.

В справочной "Борисполя" информацию об эвакуации "Украинской правде" не подтвердили и не опровергли, отметив, что официальная информация появится около 21.00.

Кроме того, в аэропорту отметили, что ближайший рейс в 20.40 на Москву не отменен. На онлайн-табло аэропорта "Борисполь" информации об отмененных рейсах на время написания новости не было.

Кроме того, поступило сообщение о заминировании аэропорта "Жуляны" - кто-то позвонил в милицию и сообщил, что в аэропорту заложена бомба, сообщает ТСН.

Ранее "Главред" сообщал, что 5 апреля из-за звонка неизвестного "шутника" с сообщением о минировании в Харькове были закрыты и оцеплены все железнодорожные вокзалы. Однако бомба так и не была обнаружена.

фото:kolo.poltava.ua