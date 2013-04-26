Под Киевом фура протаранила легковушку: есть пострадавшие

Под Киевом, 25 апреля, на Гостомельском шоссе в нескольких километрах от контрольного пункта ГАИ "Гостомель" произошло ДТП.

При развороте фуры Mercedes с молдавскими номерами в нее врезался автомобиль Lanos, сообщает Магнолия.

Водитель и пассажиры легкового авто получили многочисленные травмы. Из-за аварии Гостомельское шоссе было перекрыто на полтора часа.

Напомним, 9 апреля, в Балаклаве (Севастополь) произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.



Водитель МАЗа с полуприцепом не смог правильно выбрать безопасную скорость. На закруглении дороги грузовик выехал на полосу встречного движения, где перевернулся на легковушку "Шевроле Авео".



В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля "Шевроле Авео" погибли на месте происшествия.