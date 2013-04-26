Двух одесских чиновников поймали на крупной взятке

В пятницу, 26 апреля, в Одесской области за получение взятки были задержаны председатель Беляевской районной администрации и начальник управления природопользования Одесского облсовета.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник в прокуратуре Одесской области.

По данным источника, задержанный глава райадминистрации получил взятку в 17 тысяч долларов от частного предпринимателя.

Операцию по задержанию в Беляевке проводили сотрудники милиции из Киева, а также представители генеральной прокуратуры. Проведен ряд обысков.

"По некоторым данным, также задержан начальник управления природопользования аппарата Одесского областного совета", - отметил источник.

Напомним, по данным организации Transparency International, опубликованных в феврале, каждый год в Украине на взятки тратится от 5 до 10 миллиардов гривен.