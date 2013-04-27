В смертельном ДТП на Харьковщине фура раздавила "Таврию", погибли 3 человека

От полученных телесных повреждений погибли водитель автомобиля "ЗАЗ" и его пассажиры.
Как сообщили в прес-службе ГАИ Харьковской области, столкнулись легковой и грузовой автомобиль.
В результате ДТП погибли 3 человека.
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля "ЗАЗ" ("Таврия"), двигаясь со стороны Харькова в направлении Изюма, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN.
Вследствие ДТП от полученных телесных повреждений погибли водитель автомобиля "ЗАЗ" и его пассажиры: 22-летний мужчина и неустановленный мужчина возрастом 25-35 лет.
По факту ДТП проводится расследование.
Напомним, 25 апреля, под Киевом, на Гостомельском шоссе в нескольких километрах от контрольного пункта ГАИ "Гостомель" произошло ДТП.
При развороте фура Mercedes врезалась в автомобиль Lanos.