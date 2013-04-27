В смертельном ДТП на Харьковщине фура раздавила "Таврию", погибли 3 человека

Сегодня, 27 апреля, ночью в 2:30 в Изюмском районе Харьковской области на 610-м километре автодороги "Киев - Харьков - Довжанский" произошла авария.

Как сообщили в прес-службе ГАИ Харьковской области, столкнулись легковой и грузовой автомобиль.

В результате ДТП погибли 3 человека.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля "ЗАЗ" ("Таврия"), двигаясь со стороны Харькова в направлении Изюма, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

Вследствие ДТП от полученных телесных повреждений погибли водитель автомобиля "ЗАЗ" и его пассажиры: 22-летний мужчина и неустановленный мужчина возрастом 25-35 лет.

По факту ДТП проводится расследование.

Напомним, 25 апреля, под Киевом, на Гостомельском шоссе в нескольких километрах от контрольного пункта ГАИ "Гостомель" произошло ДТП.



При развороте фура Mercedes врезалась в автомобиль Lanos.