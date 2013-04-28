ДТП в Одессе: иномарка протаранила карету, опубликованы фото

В воскресенье, 28 апреля, в Одессе произошло курьезное ДТП - карета, запряженная лошадьми, столкнулась с автомобилем.

Об этом сообщает одесское издание "Храбро".

Авария произошла на углу Екатерининской и Чайковского. Участники ДТП мирно ожидали ГАИ, пока остальные водители, скопившись в пробке, их материли, пишет издание.

"Храбро" отмечает, что гужевой транспорт не должен двигаться по перегруженным дорогам центра Одессы, но учитывая платежеспособность извозчиков, сшибающих по 50 долларов и выше с туристов, городская власть готова их терпеть.

Позже стало известно, что авария произошла по вине женщины-водителя иномарки. Как рассказал "Главреду" директор салона карет "Золотая лошадь" Артем Китаев, женщина не расчитала габариты машины и въехала в зад кареты. Прибывшие на место ДТП сотрудники ГАИ разобрались в ситуации и забрали у нее права.

Ранее "Главред" сообщал, 2 апреля в Одессе произошло резонансное ДТП. Пьяный милиционер на "Митсубиси Галант" врезался в УАЗик-"таблетку" с сотрудниками "Беркута".

фото: hrabro.com