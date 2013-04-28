На Закарпатье сожгли джип депутата, бывшего соратника Балоги – СМИ

В ночь на воскресенье, 28 апреля, в Закарпатской области сожгли джип депутата облсовета, бывшего члена партии "Единый центр", которую возглавляет Виктор Балога.

Об этом сообщает Мукачево.net

Около двух часов ночи в Ужгородский горотдел поступило сообщение от депутата Закарпатского облсовета VI созыва по поводу возгорания его автомобиля.

В результате выездом на место происшествия следственно-оперативной группой установлено, что во дворе дома депутата (по неофициальной информации речь идет о проректоре УжНУ Юрии Пересте) горел автомобиль марки "Mercedes ML 350", 2012 года выпуска. Огнем поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля.

Причины возгорания автомобиля устанавливаются.

Местные СМИ также сообщают, что днем ранее Переста был исключен из рядов "Единого центра" за нанесение вреда партии.

Ранее "Главред" сообщал, что в закарпатском Берегово был избит железными прутами лидер местных регионалов Александр Лабойко.

Еще ранее неизвестные подожгли автомобиль начальника ОБНОН Ужгородского горуправления УМВД Василия Швардака.

фото: gaponez.com